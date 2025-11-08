توقيع اتفاقية هبة بين بلدية عينطورة والبعثة العسكرية الإيطالية

نظمت بلدية عينطورة، برئاسة لبيب عقيقي، احتفالًا رسميًا في قاعة كنيسة سيدة الانتقال، بمناسبة استلام الهبة العينية المقدمة من البعثة العسكرية الثنائية الإيطالية العاملة في لبنان، والتي تمثلت بشاحنة جديدة مخصصة لجمع النفايات، دعمًا لجهود البلدية في المحافظة على النظافة والبيئة.

حضر الاحتفال عدد من أعضاء المجلس البلدي والمخاتير وفاعليات البلدة، إلى جانب ممثلي البعثة العسكرية الإيطالية، يتقدمهم الكولونيل Vittoria Gisonni. استُهل الحفل بالنشيدين اللبناني والإيطالي، قبل أن يلقي لبيب عقيقي كلمة شكر فيها الحكومة الإيطالية والبعثة العسكرية على “مبادرتهم الكريمة”، مؤكداً عمق العلاقات بين الشعبين اللبناني والإيطالي، ومثمناً الدعم العملي الذي يساهم في تحسين الخدمات العامة في البلدة.

من جهته، أعرب الكولونيل Vittoria Gisonni عن سروره بمواصلة التعاون مع البلديات اللبنانية، مشيرًا إلى أن الهبة تأتي في إطار التزام إيطاليا بدعم التنمية المحلية وتعزيز قدرات السلطات البلدية، مؤكدًا حرص بلاده على توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين اللبناني والإيطالي.

واختتم الاحتفال بتوقيع اتفاقية الهبة العينية بين رئيس البعثة العسكرية الإيطالية في لبنان الكولونيل جيسوني ولبيب عقيقي، في إطار التعاون القائم بين البعثة والبلديات اللبنانية، تأكيدًا على استمرار الشراكة في خدمة المجتمع المحلي ودعم مشاريع التنمية المستدامة.

