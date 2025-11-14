بلدية عيناتا اطلقت مشروع استصلاح الأراضي الزراعية وتجهيز البراد الزراعي بالطاقة الشمسية

استقبلت بلدتا عيناتا وبشوات الوزير السابق إبراهيم حنا الضاهر، رئيس جمعية “إميل وثريا حنا الضاهر الخيرية”، والمدير العام لجمعية Oeuvre d’Orient فينسان جولو، وتم افتتاح مشروع”البوكلن” في بشوات لدعم استصلاح الأراضي الزراعية، بالاضافة إلى إطلاق مشروع تجهيز برّاد عيناتا بنظام الطاقة الشمسية.

شكر رئيس بلدية عيناتا ميشال رحمة لـ “جمعية Oeuvre d’Orient بشخص رئيسها المنسنيور هوغ والمون ومديرها جولو تمويل مشروع الطاقة الشمسية لبرّاد عيناتا الذي أسهم في خفض تكاليف الطاقة التشغيلية وانعكس إيجابًا على مزارعي عيناتا والمنطقة عبر تقليل كلفة التبريد وتحسين ظروف تصريف الإنتاج”.

كما شكر للضاهر والمؤسسة”دعمهما الدائم، ومتابعتهما الحثيثة، وحرصهما على تنفيذ هذا المشروع الحيوي إلى جانب العديد من المشاريع الإنمائية في منطقتي عيناتا وبشوات ودير الأحمر”.

ختم: “كل التقدير والامتنان لراعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر للموارنة المطران حنا رحمه، لرعايته هذه المشاريع ودعمه المبارك الذي كان أساسًا في تحقيق الشراكة مع الجهة المانحة

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.