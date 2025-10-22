بلدية طرابلس تضبط 500 كيلوغرام دجاج فاسد في جبل محسن

في إطار الحملات المستمرة للحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المواطنين، قامت الدائرة الصحية في بلدية طرابلس، وبمؤازرة من قوة من قوى الأمن الداخلي ووزارة الاقتصاد والتجارة، بمداهمة محال لبيع الدجاج في منطقة جبل محسن.

نتائج المداهمة

ضبط حوالي 500 كيلوغرام من الدجاج الفاسد المعدّ للبيع، والذي تبيّن أنه غير صالح للاستهلاك البشري ويشكّل خطراً مباشراً على صحة المواطنين.

تم مصادرة الكميات المخالفة وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت بلدية طرابلس أنّ هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لمراقبة سلامة الغذاء في مختلف أحياء المدينة، مشددةً على أنّها لن تتهاون مع أي جهة تستهتر بصحة المواطنين.

