اعتصام لاصحاب عربات الخضار امام بلدية صيدا احتجاجا على ازالة بسطاتهم

نفذ عدد من اصحاب بسطات وعربات الخضار اعتصاما امام مدخل بلدية صيدا عند ساحة النجمة وسط المدينة، قبل ان يعمدوا إلى الدخول إلى باحة المبنى البلدي، وذلك احتجاجا على ازالة بسطاتهم في اطار خطة تنظيم العربات التي اعتمدتها البلدية، معتبرين ان “ذلك مصدر رزقهم الوحيد”، مطالبين البلدية ب”العودة عن قرار منعهم وايجاد حل لعودة بسطاتهم ومصدر رزقهم”.

