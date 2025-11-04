بلدية زحلة تتلف نحو 170 دراجة نارية غير شرعية بإشراف القضاء

قامت بلدية زحلة المعلقة وتعنايل بتلف نحو 170 دراجة غير شرعية وغير مرخّصة، في أرض مسلخ زحلة السابق، والتي كانت قد تم ضبطها في أوقات سابقة ضمن نطاق بلدية زحلة، وذلك بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، وبحضور المدعي العام في البقاع القاضي مارسيل حداد، ورئيس بلدية زحلة المهندس سليم غزالة، وقائد سرية درك زحلة العقيد جوزف حجار، وآمر مفرزة سير زحلة العقيد شربل اسطفان، ومساعد آمر مفرزة سير زحلة الرائد جورج قرعة، وأعضاء المجلس البلدي.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.