بلدية زحلة تتلف نحو 170 دراجة نارية غير شرعية بإشراف القضاء

Published: 8 hours ago
بلدية زحلة

قامت بلدية زحلة المعلقة وتعنايل بتلف  نحو 170 دراجة غير شرعية وغير مرخّصة، في أرض مسلخ زحلة السابق، والتي كانت قد تم ضبطها في أوقات سابقة ضمن نطاق بلدية زحلة، وذلك بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، وبحضور المدعي العام  في البقاع القاضي مارسيل حداد، ورئيس بلدية زحلة المهندس سليم غزالة، وقائد سرية درك زحلة العقيد جوزف حجار، وآمر مفرزة سير زحلة العقيد شربل اسطفان، ومساعد آمر مفرزة سير زحلة الرائد جورج قرعة، وأعضاء المجلس البلدي.

