توقيف أمين خزينة بلدية بيروت بعد اكتشاف نقص في الأموال

أفادت معلومات صحافية عن توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناءً على إشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، وذلك بعد انتهاء التحقيق معه لدى جهاز أمن الدولة.

وبحسب المعطيات، جاء التوقيف نتيجة عملية تدقيق مالي دقيقة أظهرت وجود نقص في موجودات الخزنة، ما استدعى تدخل القضاء المختص وإصدار قرار فوري بتوقيفه لمتابعة التحقيقات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الإجراءات القضائية المشددة لمكافحة الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات العامة، وحرص الأجهزة الأمنية والرقابية على حماية المال العام وتعزيز الشفافية في عمل البلديات، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمرّ بها البلاد.

