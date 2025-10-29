عملية تدقيق مفاجئة في بلدية بيروت.. ووزير الداخلية أحمد الحجار في الميدان

في خطوةٍ مفاجئة أثارت الانتباه في الأوساط الإدارية، وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار صباح اليوم إلى مبنى المالية في بلدية بيروت، حيث قام بجولة ميدانية على دائرة الصرفيات في المصلحة المالية لمتابعة عملية تدقيق دقيقة بالمستندات والمعاملات المالية.

ويأتي تحرك الوزير بعد تداول معلومات عن عملية صرف أموال مثيرة للجدل داخل البلدية، ما دفع ديوان المحاسبة إلى إرسال فريقٍ مختص لإجراء مراجعة شاملة للملفات المالية والتحقق من قانونية الصرف.

مصادر مطلعة أشارت إلى أن الزيارة جاءت من دون تنسيق مسبق، ما أضفى عليها طابع “الرقابة المفاجئة”، في إطار تشديد الوزير على الشفافية والمساءلة داخل الإدارات العامة، خصوصاً في مرحلة حساسة تتطلب ضبط الإنفاق ومكافحة أي مخالفات مالية محتملة.

وتتابع الأجهزة الرقابية تحقيقاتها بإشراف القضاء المختص، وسط ترقّب لنتائج التدقيق وما قد تكشفه من تفاصيل حول مسار الصرف في مالية بلدية بيروت.

