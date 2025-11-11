بلدية الصفرا تتدخل عاجلاً لتنظيف الأوتوستراد قبل موسم الشتاء

أعلنت بلدية الصفرا أنها باشرت أعمال تنظيف حرم الأوتوستراد وقنوات تصريف المياه، رغم أن هذه المهمة تقع ضمن مسؤولية وزارة الأشغال العامة، وذلك في إطار التحضيرات لموسم الشتاء وحرصاً على سلامة المواطنين.

وأوضحت البلدية أنها اضطرت إلى اتخاذ هذه الخطوة بشكل عاجل وضروري نتيجة تراكم كميات كبيرة من النفايات تجاوزت كل التوقعات، حيث تم جمع أكثر من خمسة شاحنات نفايات حتى الآن، وتستمر الأعمال بشكل متواصل لضمان انسياب مياه الأمطار ومنع حدوث أي فيضانات محتملة.

وأكدت البلدية أن هذه المبادرة جاءت رغم الإمكانات المالية المحدودة، مشددة على أن سلامة الطرق والمواطنين تبقى أولوية مطلقة.

كما ناشدت الأهالي التعاون وعدم رمي النفايات على الطرقات مهما كلف الأمر، معتبرة أن حماية البيئة والمحافظة على السلامة العامة مسؤولية مشتركة.

