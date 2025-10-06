حملة توعية على “القصور الكلوي المزمن” في بلدية البترون

نظمت لجنة الصحة في بلدية البترون بالتعاون مع جامعة “العائلة المقدسة” ومختبري “طالب” و”داغر”، حملة توعية على “القصور الكلوي المزمن” في مبنى البلدية تخللها فحوص طبية مجانية.

كما أقيمت ندوة حول القصور الكلوي تحدث فيها كل من رئيس قسم الكلى في مستشفى الدكتور إميل البيطار في البترون الدكتور قاسم بديري، الدكتور عادل مرشاق والدكتور شربل خوري في حضور رئيس البلدية مرسيلينو الحرك والأعضاء وعدد من ابناء المدينة.

بعد النشيد الوطني، قدمت للندوة الاعلامية باميلا كاشكوريان فكلمة الحرك الذي ثمن موضوع الحملة، وأكد “اهمية التوعية على الأمراض الصامتة الذي قد تعرض الإنسان لمشاكل صحية أكثر خطورة”.

وشكر للجنة الصحة ورئيسها جوزيف البدوي مبادرة تنظيم الحملة وللأطباء مشاركتهم في الحملة وتقديم النصائح والارشادات للكشف المبكر والوقاية من أمراض الكلى.

ثم تحدث البدوي عن أهمية الحملة التي تهدف الحفاظ على الصحة السليمة واعدا بالمزيد من النشاطات الصحية والطبية. ثم شكر للحرك دعمه لكل النشاطات وتشجيعه لكل الافكار والاقتراحات.

وأكد الدكتور بديري أهمية وجود مستشفى البترون، داعيا للتعاون لدعمه وتعزيز خدماته. ثم تحدث عن دور الكلى والوظيفة التي تقوم بها وعلاقتها بأعضاء الجسم، مشددا على “ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن القصور الكلوي”.

أما الدكتور خوري فعرض لأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وتأثيره على الكلى، مشددا على “التوعية على مخاطر المشاكل في صحة القلب وضرورة الوقاية منها”.

وتناول الدكتور مرشاق مرض السكري وكيفية الوقاية منه والعلاقة بين مرض السكري والقصور الكلوي. وقدم الارشادات اللازمة لتفادي الاصابة بهذا المرض.

ثم رد الاطباء على أسئلة الحضور الذين أجروا فحصا لقياس الضغط بإشراف ممرضات من كلية الصحة في جامعات “العائلة المقدسة”. كما حصلوا على وصفات طبية لإجراء فحوص مجانية للكشف المبكر عن القصور الكلوي في مختبرات طالب ومختبرات داغر في البترون.

