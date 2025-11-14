بلدية أرده توحّد روزنامة النشاطات الميلادية والاجتماعية

استضافت بلدية أرده لقاء تشاورياً ضم رئيس البلدية العميد المتقاعد ميلاد صليبا، وممثلين عن الجمعيات والحركات والأندية ضمن نطاق البلدة (أرده، حرف أرده، بيت عوكر، وبيت عبيد).

وتم خلال اللقاء البحث في توحيد روزنامة النشاطات الميلادية والاجتماعية لشهري تشرين الثاني وكانون الأول، بهدف تعزيز العمل الجماعي وتفعيله في المجتمع المحلي.

ونوّه رئيس البلدية بـ”أهمية الدور الذي تؤدّيه الجمعيات في تعزيز روح الانتماء والتعاون”، مؤكّدًا دعمه الدائم لمثل هذه المبادرات التي تُغني الحياة الاجتماعية. كما أعلن استعداد البلدية لتأمين كل ما يلزم لإنجاح الأنشطة الميلادية المقبلة لما فيه خير ومصلحة أبناء البلدة وتعزيز التعاون بين الجميع.

