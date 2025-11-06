بالفيديو: الطيران شنّ غارة جوية على بلدة عيتا الجبل

\n\n\n\n\n\u0623\u0641\u0627\u062f\u062a "\u0627\u0644\u0648\u0643\u0627\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0648\u0637\u0646\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0627\u0639\u0644\u0627\u0645"\u060c \u0628\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0639\u062f\u0648 \u0627\u0644\u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u064a\u0644\u064a \u0646\u0641\u0630\u0647 \u062a\u0647\u062f\u064a\u062f\u0647 \u0628\u0642\u0635\u0641 \u0628\u0644\u062f\u0629 \u0639\u064a\u062a\u0627 \u0627\u0644\u062c\u0628\u0644\u060c \u0648\u0634\u0646\u00a0 \u063a\u0627\u0631\u0629 \u0645\u0646 \u0637\u064a\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0644\u062d\u0631\u0628\u064a \u0645\u0646\u0630 \u0642\u0644\u064a\u0644\u060c \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648:\n\n\n\n\nhttps:\/\/twitter.com\/cedar_news\/status\/1986446249977860495?t=icHJm7aHnPD8UofYsUlbBA&s=19\n\n