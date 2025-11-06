لبنانفيديو

بالفيديو: الطيران شنّ غارة جوية على بلدة عيتا الجبل

بلدة عيتا الجبل

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، بان العدو الاسرائيلي نفذه تهديده بقصف بلدة عيتا الجبل، وشن  غارة من طيرانه الحربي منذ قليل، الفيديو:

