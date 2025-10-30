لبنانفيديو

بالفيديو: غارة استهدفت منزل راعٍ في بلدة شبعا

Published: 9 ساعات ago
بلدة شبعا

شنت مسيرة غارة  إستهدفت منزل راعٍ في بلدة شبعا ومعلومات عن ٳصابات، الفيديو:

