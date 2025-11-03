بالصور والفيديو.. ضبط الشحوم الفاسدة في بعلبك: الجمارك توقف عمليات تهريب خطيرة تهدّد صحة اللبنانيين

ضبطت دورية تابعة لمفرزة جمارك بعلبك ٣ أطنان من الشحوم الحيوانية الفاسدة المعدة للتهريب بهدف استخدامها في صناعة معلبات غذائية، وتم إتلافها بناء على إشارة القضاء المختص، فيما تعمد إدارة الجمارك إلى فرض الحدّ الأقصى من الغرامات في حق المخالفين.

تأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الضابطة الجمركية في البقاع للتصدي بحزم لمختلف أنواع التهريب التجاري والغذائي وحماية صحة المستهلك.

كما ضبطت دورية تابعة لمفرزة جمارك صيدا كميات كبيرة من التنباك المعسل وجرى اتخاذ الاجراءات المرعية بالمضبوطات والمرتكبين.

