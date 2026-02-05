لبنانفيديو

بالفيديو: غارتان استهدفتا جرود بلدتي بوداي وفلاوى غرب بعلبك

Published: 14 hour ago
أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” في بعلبك، بان الطيران الحربي شنَّ غارتين، مستهدفا جرود بلدتي بوداي وفلاوى المتجاورتين غرب بعلبك، الفيديو:

