بعد 11 عاماً.. “ناقلة المتفجرات” تعود إلى قبضة القضاء مجدداً

عاد اسم جمانة حميد إلى واجهة المشهد القضائي في لبنان بعد إعادة توقيفها أو استدعائها للتحقيق مجدداً، في تطور جديد لقضية عمرها أكثر من عقد، كانت قد شغلت الرأي العام وارتبطت بملفات أمنية حساسة تتعلق بعمليات تفخيخ واتهامات بالانتماء إلى تنظيمات متشددة.

وتُعد حميد من الأسماء التي أوقفها الجيش اللبناني سابقاً بعد الاشتباه بتورطها في نقل سيارة مفخخة، قبل أن تُدرج لاحقاً ضمن صفقات تبادل مرتبطة بملفات عسكرية وأمنية خلال سنوات سابقة.

ورغم إطلاق سراحها في مرحلة لاحقة ضمن عملية تبادل، بقي ملفها مفتوحاً أمام القضاء العسكري الذي واصل إجراءات المحاكمة الغيابية في حقها، ما أدى إلى إبقاء اسمها ضمن لوائح المطلوبين في قضايا مرتبطة بالإرهاب.

ويأتي التطور الجديد ليعيد فتح ملفها القضائي بعد نحو 11 عاماً من بداياته، وسط تشديد أمني وقضائي على متابعة القضايا المرتبطة بالملفات الإرهابية العالقة.

