بعد رصد دقيق.. سقوط مطلوب بجرائم سرقة ومخدّرات في المصيطبة

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها، لا سيّما الجرائم المتعلّقة بالمخدّرات، وبنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية المكثّفة التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد هويّة أحد المتورّطين فيها، ويدعى:

م. ح. (مواليد 1992، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وإطلاق نار ومخدّرات، ومطلوب بموجب أربع مذكّرات عدلية بجرائم سرقة.

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلّة المصيطبة، وقد ضبطت بحوزته كمّيّة من المخدّرات.

أودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

