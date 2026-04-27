بطلب من الحزب.. نزوح واسع من جنوب لبنان

أفاد مصدر أمني لبناني بأن حزب الله طلب خلال الساعات الـ48 الماضية من الأهالي الذين عادوا إلى بلداتهم الجنوبية، خصوصًا في قضاء النبطية، مغادرة منازلهم، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من مناطق شمال الليطاني.وتسببت هذه الخطوة بزحمة سير خانقة على الطريق الساحلي الممتد من صيدا إلى بيروت، مع تدفق أعداد كبيرة من النازحين.وبحسب المصدر، يهدف هذا الإجراء إلى إفساح المجال أمام مجموعات الحزب لتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية، كما يسعى من خلاله إلى التأثير على المسار التفاوضي القائم، في ظل الانخراط السياسي لكل من جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في جهود التهدئة مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

