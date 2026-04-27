إتلاف كميات ضخمة من المخدرات في بصاليم يكشف الأرقام الصادمة

أتلف مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، بتاريخ اليوم 27-4-2026، كميّات من المواد المخدّرة المضبوطة في مستودعه ومستودعَي شعبة المعلومات والنّيابة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان، وذلك في بؤرة كسّارة مغلقة في بلدة بصاليم – المتن، بناءً على إشارة القضاء المختص، وبحضور كلٍّ من: النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي جورج خاطر، رئيس قسم المباحث الجنائيّة العامّة العميد جيرار نصر ومساعده العميد يوسف المقداد، رئيس مكتب مكافحة المخدّرات المركزي العقيد د. أيمن مشموشي، العقيد أندريه الخوري أحد ضبّاط شعبة العلاقات العامّة، ومن قلم النّيابة العامّة التّمييزيّة الأستاذ وليد عويدات، ومن قلم النّيابة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان الأستاذ شادي فارس، وضبّاط ورتباء من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي.

أمّا المواد التي أتلفت، فهي على الشّكل التّالي:

“كوكايين: 264,7 كلغ



حشيشة كيف: 368 كلغ



ماريجوانا: 20 كلغ



سالفيا: 52 كلغ



كريستال مث: 3.4 كلغ



بودرة مجهولة النّوع: 3.4 كلغ



هيرويين: 105 غ



حبوب مخدّرة (Captagon + xtc): 1316.3 كلغ



حبوب مهدّئة مختلفة الأنواع: 287777 حبّة”.

