جمعية “The Right Path” تحتفل بالقداس السنوي لروح بشير الجميل

نظّمت جمعية “The Right Path” قداسها السنوي عن روح الرئيس بشير الجميل وشهداء المقاومة اللبنانية.

وقالتفي بيان ان” قداس هذا العام تميز برمزية المكان الذي أُقيمت فيه الصلاة والغداء، حيث شارك نحو 70 طفلًا من مأويي مار بولس – فالوغا، ومار شربل – قنابة/بعبدات في الذبيحة الإلهية التي ترأسها الأب بديع الحاج، كما تشاطروا مأدبة الغداء الميلادية مع نزلاء مستشفى ومعهد بيت شباب من ذوي الحاجات الخاصة”.

وتخلّل المناسبة ريسيتال ميلادي شارك فيه الأطفال، إلى جانب المرنمين فريدي الأشقر وإليان نقولا، والعازفة ميشلين العليا. وبعد الغداء، جرى توزيع الهدايا على الحاضرين في أجواء ميلادية أدخلت الفرح إلى قلوب المشاركين .

وأكدت الجمعية أن “خطواتها تبقى مستلهمة من المسار الذي رسمه يوحنا مارون وصولًا إلى بشير، مشيرة إلى أن اختيار المكان هذا العام جاء للتذكير بروح التواضع وروح الميلاد، وهما من أخلاقيات بشير التي ترجمها في مرحلة الـ 21 يوماً، حيث توجه إلى المعهد وزار رفاقه المصابين، وشكرهم وشاركهم فرحة انتصار المقاومة ووصوله إلى الرئاسة”.

