قدّاس في مرسيليا على نيّة بشير الجميّل وجنود فرنسيين قُتلوا في لبنان

أقيم في كنيسة سيدة لبنان في مرسيليا، قدّاس على نيّة الرئيس الشهيد الشيخ بشير الجميّل وشهداء المقاومة اللبنانية، وعلى نية جنود فرنسيين قُتلوا في لبنان، وذلك بدعوة من هيئة “القوات اللبنانيّة” في مرسيليا.

ترأس الصلاة المدبر البطريركي للبيت اللبناني الفرنسي في مرسيليا المونسنيور بول كرم، وشارك في الذبيحة الإلهية السفير اللبناني في فرنسا ربيع الشاعر ومنسق “القوات اللبنانية” في فرنسا الآن عبدو ومسؤول “القوات” في مرسيليا سيريل شويري وحزبيون وأبناء الرعية.

وألقى المونسنيور كرم كلمة روحية في بداية السنة الطقسية الجديدة تطرق فيها إلى “معنى الشهادة وعن شهادة الرئيس بشير الجميّل ورفاقه في المقاومة اللبنانيّة ليبقى لبنان الذي يريده أبناؤه، لبنان السيد الحر المستقل”.

