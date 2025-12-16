بالفيديو: مداهمات في برّ الياس وتعنايل تكشف مستودعات تبيع بهارات مزوّرة ومخالفة للشروط الصحية

تمكّنت ضابطة شتورا في الجمارك، بعد استقصاءات دقيقة، من مداهمة موقع إحدى المطاحن في محلّة برّ الياس بحضور مندوب عن وزارة الصحة، وضبطت كميات كبيرة من البهارات المنتهية الصلاحية والزعتر المخزّن بصورة مخالفة للشروط الصحية.

وبنتيجة التحقيقات، تم تحديد موقع مستودع في محلّة تعنايل، حيث جرى مداهمته والعثور بداخله على حوالي ألف كيس من الزعتر يُشتبه في كونه مخلوطًا بالنشارة، وتحمل الأكياس علامات تجارية مزوّرة.

كما قامت ضابطة شتورا، بالتعاون مع شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بمداهمة مستودع آخر في محلّة برّ الياس، يحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، من بزورات وقلوبات وموالح ومواد أخرى، إضافةً إلى تجهيزات مُعدّة لتزوير تواريخ الصلاحية.

جرى حجز جميع البضائع المخالفة واقتياد أصحابها إلى مركز الجمارك لإجراء المقتضى القانوني، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد، وبإشراف النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.

