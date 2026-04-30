بري يغادر “المنطقة الرمادية”.. التصعيد السياسي يتسع في لبنان

تشهد الساحة اللبنانية تصاعدًا في التوترات السياسية، مع بروز ملامح اشتباك داخلي أكثر وضوحًا، في ظل التطورات الميدانية في الجنوب. وبحسب قراءة سياسية، فإن نبيه بري لم يعد في موقع المواقف الوسطية، متجهًا نحو تموضع أكثر حدة في المشهد السياسي.

ويشير محللون إلى أن التصعيد العسكري والتطورات الأخيرة فرضت إعادة رسم خطوط الانقسام، ما أدى إلى تراجع مساحة التفاهمات التقليدية بين أركان السلطة، وخصوصًا في العلاقة مع جوزيف عون.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن الخلافات السياسية مرشحة لمزيد من التصاعد، مع تعقّد مسار التفاهمات الداخلية واستمرار الضغوط الإقليمية والدولية على لبنان.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.