بري يجمّد تحرّكه: لا جدوى من المفاوضات تحت النار

نقل موقع الشرق الأوسط عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه قرر “إيقاف محركاته” السياسية عقب البيان الأخير الصادر عن السفارة الأميركية في بيروت، في إشارة إلى تعليق مساعيه المرتبطة بملف التهدئة.

وتساءل بري عن مصير الهدنة المعلنة، مشككاً في جدواها، في ظل استمرار ما وصفه بالاعتداءات الإسرائيلية، من تجريف وهدم منازل واستهداف المدنيين والمسعفين. كما طرح تساؤلات حول فاعلية أي مفاوضات تُجرى تحت ضغط العمليات العسكرية، معتبراً أن التفاوض “تحت النار” يفقد معناه.

وختم بري مواقفه بالتشديد على البعد الإنساني، متسائلاً عمّا يمكن قوله لعائلات الضحايا، واصفاً ما يجري بـ”الغدر الإسرائيلي”، في موقف يعكس تصعيداً سياسياً في ظل التوترات المستمرة في الجنوب.

