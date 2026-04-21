بري: لا نعترف بأي من الـ“خطوط”.. والانسحاب الإسرائيلي شرط أساسي

شدّد نبيه بري على رفض لبنان القاطع لما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، مؤكداً أن لا خطوط حمراء أو خضراء أو بأي لون يمكن أن تُفرض على الواقع اللبناني.

وأوضح بري أن الأساس هو انسحاب إسرائيل الكامل من المناطق الجنوبية، محذّراً من أن الإبقاء على أي شكل من أشكال الاحتلال، سواء عبر مواقع عسكرية أو خطوط ترسيم ميدانية، سيؤدي إلى استمرار التوتر، قائلاً إن ذلك يعني أن إسرائيل “ستشمّ يومياً رائحة المقاومة”.

