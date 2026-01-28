بالفيديو: إحباط تهريب 1065 كلغ حشيشة إلى بريطانيا وتورط لبناني وسوري

أفادت ” الوكالة الوطنية للاعلام” ، انه “خلال المتابعة الحثيثة والجهود المتواصلة.وتعزيز إجراءات الرصد والرقابة لمكافحة ومنع تهريب المواد المخدرة والممنوعات، تمكنت إدارة الجمارك اللبنانية – شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال ، من إحباط عملية تهريب مخدرات وضبط كمية 1065 كلغ من حشيشة الكيف. كانت مخبأة ضمن شحنة من الصابون والمواد الغذائية المعدة للتصدير إلى المملكة المتحدة عبر مرفأ بيروت وموضبة بطريقة احترافية على هيئة قطع صابون غار بقصد التمويه.

إحباط تهريب 1065 كلغ حشيشة إلى بريطانيا وتورط لبناني وسوري #عاجل pic.twitter.com/rS5hXvEcfp — Cedar News (@cedar_news) January 28, 2026

وبنتيجة التحقيقات والمداهمات والاستقصاءات التي أجريت بإشراف النيابة العامة التمييزية من اجل توقيف المتورطين بهذه القضية حيث تم التوصل الى هوية المهربين المتوارين عن الأنظار والمتورطين في العملية، وهما: ش. ش.. (مواليد عام 1981، لبناني الجنسية)، و. ب… مواليد عام 1988( سوري الجنسية). وقد جرى تعميم بلاغ بحث وتحر بحقهما، وختم المحضر وسلّم إلى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي للمتابعة”.

