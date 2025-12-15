لبنان
أمن الدولة يوقف لبنانيًا بتهمة تزوير إقامات لرعايا سوريين في برج حمود
اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، انه “في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة لمكافحة جرائم التزوير، أوقفت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب المتن، بتاريخ 11/12/2025، اللبناني (أ. خ.) في محلة برج حمود، بجرم الاستحصال على إقامات مزورة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص”.
