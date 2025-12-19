لبنان

انقاذ مواطنة ووفاة والدتها المسنة اثر حريق شقة سكنية في برج حمود

برج حمود

اعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان انه “حوالي الساعة السابعة من تاريخ اليوم ١٩-١٢-٢٠٢٥، أنقذت عناصر الدفاع المدني مواطنة كانت نائمة في غرفتها عند اندلاع النيران داخل الشقة التي تقطنها مع والدتها البالغة من العمر ٩٥ سنة في برج حمود والتي توفيت حرقاً. كذلك أسفر الحريق عن نفوق كلبين اختناقاً كانا في الشقة. وقد تم نقل المواطنة الى احد مستشفيات المنطقة”.

