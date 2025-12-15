كمين أمني في برج البراجنة يطيح بعصابة مسلحة على متن سيارة مسروقة

صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البلاغ التالي:

1 في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على أنواعها، في مختلف المناطق اللّبنانية، وبناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حول وجود ثلاثة أشخاص مشبوهين على متن سيّارة مسروقة في محلّة حيّ الجورة – مدخل مخيّم برج البراجنة، وبنتيجة الرّصد والمتابعة، تمكّنت المفرزة من توقيفهم، بعد أن نصبت لهم كمينًا محكمًا في المحلّة المذكورة، عند السّاعة الواحدة من بعد منتصف ليل 2-12-2025، وضبطت بحوزتهم حبوبًا مخدّرة، كميّةً من حشيشة الكيف بندقيّة كلاشنكوف، مسدّسًا حربيًّا وسكّينًا “ست طقّات”، وهم كلٌّ من:

-ر. ب. (مواليد عام 1993، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بجرمَي محاولة قتل وسرقة.

-أ. ك. (مكتوم القيد)

-ط. ج. (مواليد عام 1992، لبناني)، بحقّه عدّة خلاصات أحكام.

2 كذلك، وعند السّاعة 19:00 من تاريخ 1-12-2025، وبناءً على معلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات في محلّة خلدة – الطريق البحريّة على متن درّاجة آليّة، ونتيجةً لعمليّات الرّصد والمتابعة، تمكّنت المفرزة المذكورة من توقيف المشتبه به وضبط الدّرّاجة وكميّة من حشيشة الكيف وحبوب مخدّرة (كبتاغون) ودفتر ورق لفّ سجائر وميزان حسّاس.

3 وعند السّاعة 22:00 من تاريخ 1-12-2025، اشتبهت إحدى دوريّات المفرزة المذكورة بدرّاجة آليّة نوع GR مركونة في محلّة اللّيلكي، وبتفتيشها، ضُبط في داخلها مسدّس حربي، كميّة من مادتَي الماريجوانا وحشيشة الكيف مقسّمة في أكياس من النايلون.

سلّم الموقوفون والمضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

