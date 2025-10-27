سوري يسرق المنازل بعد مراقبتها في برجا.. وشعبة المعلومات توقفه

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السّرقة والسّلب والنّشل في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات حول قيام شخص مجهول بسرقة حقيبة تحتوي على مبلغ من المال من داخل منزل أحد المواطنين في بلدة برجا.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّة الفاعل، ويُدعى:

ع. م. (مواليد 2008، سوري)

بتاريخ 14-9-2025 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في البلدة المذكورة على متن دراجة آلية نوع V لون أحمر من دون لوحات، تمّ ضبطها.

بتفتيشه، ضُبط بحوزته مبلغ مالي ومسدّس حديدي خلّبي.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عمليّة سرقة الحقيبة من داخل المنزل في برجا، وشراء الدراجة الآليّة المضبوطة بالمال المسروق، معترفّا أنّه كان يدخل المباني والمنازل ويقوم بسرقتها بعد التّأكّد من خلوّها من قاطنيها.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودِع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.

