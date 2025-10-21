فضيحة سياسية تهز فرنسا: ساركوزي يبدأ تنفيذ حكم السجن في قضية الأموال الليبية

بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهمة التآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

وتولى ساركوزي، المنتمي إلى التيار المحافظ، رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، ليصبح أول رئيس فرنسي سابق يُسجن منذ المارشال فيليب بيتان الذي أُدين بالتعاون مع النازية عقب الحرب العالمية الثانية.

وفي تصريح لصحيفة لا تريبون ديمانش قبل دخوله السجن، قال ساركوزي:

“لست خائفاً من السجن. سأبقى مرفوع الرأس، حتى على أبواب الزنزانة.”

وجاءت الإدانة بعد سنوات من التحقيقات في مزاعم تلقي حملته الانتخابية ملايين اليوروهات نقداً من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي أُطيح به وقُتل خلال أحداث الربيع العربي.

ورغم إدانته بالتآمر مع مساعدين له لتدبير التمويل، بُرئ ساركوزي من تلقي الأموال شخصياً أو استخدامها لأغراض خاصة، مؤكداً براءته ومعتبراً القضية ذات دوافع سياسية تهدف إلى “إذلاله”.

ورغم تقديمه استئنافاً على الحكم، يفرض القانون الفرنسي تنفيذ العقوبة فوراً حتى أثناء نظر الطعن.

يُذكر أن ساركوزي أُدين سابقاً في قضية فساد منفصلة تتعلق بمحاولته الحصول على معلومات سرية من أحد القضاة، ويقضي عقوبته فيها عبر ارتداء سوار إلكتروني حول كاحله.

ومن المتوقع أن يُحتجز الرئيس الأسبق في سجن لا سونتيه في باريس، الذي ضمّ سابقاً شخصيات بارزة مثل المناضل اليساري كارلوس الثعلب والزعيم البنمي مانويل نورييغا

