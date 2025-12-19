بلدية بخعون – الضنية تحذر اصحاب المولدات الخاصة من عدم الالتزام بتعرفة وزارة الطاقة

حذرت بلدية بخعون – الضنية، في بيان، من عدم التزام اصحاب مولدات الكهرباء الخاصة بالتعرفة التي تحددها وزارة الطاقة والمياه.

واوضحت انه “عطفًا على التعرفة الرسمية لاشتراكات المولدات الكهربائية الخاصة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وبعد المتابعة التي قامت بها بلدية بخعون مع أصحاب المولدات الخاصة داخل نطاق البلدة، وبسبب وجود مخالفات عند اغلبهم، تُحذّر بلدية بخعون جميع أصحاب المولدات الخاصة من الاستمرار بمخالفة التسعيرة الرسمية، وتؤكد أن أي مخالفة بعد صدور هذا البيان ستُقابل بإجراءات صارمة وفورية مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة”.

وشددت البلدية على “ضرورة الالتزام الكامل بالتعرفة الرسمية المعلنة وإظهارها بشكل واضح للمشتركين، تحت طائلة المساءلة القانونية، وتؤكد أنها لن تتهاون مع أي استغلال للمواطنين، وتدعو الأهالي إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة ضمن الأصول المعتمدة”

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.