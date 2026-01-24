لبنانفيديو

بالفيديو: سحب جثة من تحت أنقاض المبنى المنهار في القبة

Published: 23 hour ago
القبة

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنه تم سحب إحدى المحتجزات تحت أنقاض المبنى المنهار في القبة، وقد فارقت الحياة، الفيدبو:

Join our WhatsApp group - Cedar News

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
Published: 23 hour ago
زر الذهاب إلى الأعلى