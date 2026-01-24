بالفيديو: سحب جثة من تحت أنقاض المبنى المنهار في القبة

\n\n\n\n\n\u0623\u0641\u0627\u062f\u062a \u0627\u0644\u0648\u0643\u0627\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0648\u0637\u0646\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0625\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0623\u0646\u0647 \u062a\u0645 \u0633\u062d\u0628 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0645\u062d\u062a\u062c\u0632\u0627\u062a \u062a\u062d\u062a \u0623\u0646\u0642\u0627\u0636 \u0627\u0644\u0645\u0628\u0646\u0649 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0647\u0627\u0631 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0642\u0628\u0629\u060c \u0648\u0642\u062f \u0641\u0627\u0631\u0642\u062a \u0627\u0644\u062d\u064a\u0627\u0629\u060c \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u0628\u0648:\n\n\n\n\nhttps:\/\/twitter.com\/i\/status\/2015111448393900147\n\n