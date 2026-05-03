بالفيديو: توتر في الشويفات.. مناصرو الحزب يمنعون الجيش من توقيف مطلقي نار

أفادت معلومات بأن مناصرين لـ”حزب الله” اعترضوا قوة من الجيش اللبناني في منطقة الشويفات – الضاحية الجنوبية لبيروت، ومنعوها من اعتقال العناصر التي أطلقت النار وقذائف الB7 في خلال مراسم تشييع شهدتها المنطقة.

توتر في الشويفات.. مناصرو الحزب يمنعون الجيش من توقيف مطلقي نار #عاجل pic.twitter.com/LyXLQEhdB5 — Cedar News (@cedar_news) May 3, 2026

وأشير إلى أن عدداً من مناصري الحزب وقفوا في مواجهة القوة العسكرية مردّدين هتافات منها: “صهيوني صهيوني… نواف سلام صهيوني”، ما أدى إلى حالة من التوتر والاستنفار في المكان.

وكان إطلاق النار الكثيف في خلال مراسم التشييع قد أدى في وقت سابق إلى سقوط جرحى، وفق ما أفادت به فرق الإسعاف التي حضرت إلى المنطقة ونقلت المصابين إلى المستشفيات المجاورة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.