بالفيديو: الطيران الحربي استهدف جرود الهرمل

Published: 16 hour ago
جرود الهرمل

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” في الهرمل بأن الطيران الحربي استهدف الجرود، الفيديو:

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

