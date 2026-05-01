بالفيديو: استهداف بمسيّرة قرب “نزل الصحافيين” في صور

سُجّل تصعيد ميداني جديد في جنوب لبنان، حيث استهدفت طائرة مسيّرة محيط مؤسسات الإمام الصدر في مدينة صور، بالقرب من “نزل الصحافيين”، عبر إطلاق صاروخ لم يُصِب هدفه بشكل مباشر.



ووفق المعلومات الأولية، لم يُسفر الهجوم عن وقوع إصابات، كما لم تُسجّل خسائر بشرية مؤكدة حتى اللحظة، وسط حالة من التوتر والقلق في المنطقة.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة ضربات متواصلة تشهدها المناطق الجنوبية، حيث باتت الطائرات المسيّرة تُستخدم بشكل متزايد في العمليات العسكرية، خاصة قرب المناطق السكنية.

ويعكس هذا التطور هشاشة الوضع الأمني في الجنوب، مع استمرار الغارات والقصف المتبادل، في ظل غياب وقف إطلاق نار شامل، ما يثير مخاوف من توسّع رقعة التصعيد في الفترة المقبلة.

