بالصور: لقاء حول إدارة مصادر المياه وإطلاق لجنة المياه والبيئة في محيط محمية جبل موسى

اختتمت جمعية حماية جبل موسى، بالتعاون مع بلدية يحشوش، وضمن إطار مشروعي RES-MAB وResiLAND، لقاءً بيئيًا تمحور حول أهمية مصادر المياه وسبل الحفاظ عليها، وذلك في المركز البلدي في يحشوش، بمشاركة رئيس بلدية العذرا والعذر الأستاذ فياض كامل، رئيس بلدية الزعيتره المهندس جورج عون، رئيس بلدية المعيصرة الأستاذ زهير عمرو، رئيس بلدية الغِينه الدكتور زياد عواد المحترم، مختار بلدة عين الدلبة الأستاذ فادي بعيني، ممثلين عن مراكز الدفاع المدني يحشوش وغباله، المجتمع المحلي، خبراء ومهتمّين بالشأن البيئي.

لقاء حول إدارة مصادر المياه وإطلاق لجنة المياه والبيئة في محيط محمية جبل موسى pic.twitter.com/fRPZRmCygU — Cedar News (@cedar_news) April 25, 2026



استُهلّ اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس بلدية يحشوش السيد باتريك زوين، شدّد فيها على أهمية الشراكة بين البلديّات، جمعية حماية جبل موسى والمجتمع المحلي في حماية الموارد الطبيعية. كما رحّبت السيدة جويل بركات، المديرة التنفيذية لجمعية حماية جبل موسى، بالحضور، ونوّهت بدور رئيس بلدية يحشوش في إنجاح المبادرات البيئية وقدّمت لمحة عن أبرز المشاريع التي تنفذها الجمعية في المحمية ومحيطها.

وقدّمت خبيرة موارد المياه والبيئة المهندسة حنان حسن جلسة تقنية تناولت واقع مصادر المياه في المنطقة، والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى سبل صيانتها وأهمية اعتماد نهج متكامل يربط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE).

وتلا ذلك عرض قدّمه السيد مارك عطالله، مدير التنمية الريفية والتواصل في الجمعية، حول مشروعي RES-MAB وResiLAND، حيث استعرض أهدافه في تعزيز هذا النهج التكاملي، كما أعلن عن فتح باب الترشّح للانضمام إلى لجنة المياه والبيئة الّتي تهدف إلى تعزيز الحوكمة المحلية وإشراك المجتمع في اتخاذ القرارات المرتبطة بالبيئة والموارد.

كما تمّ خلال اللقاء تدشين وحدة رقائق الخشب (Woodchips) في مشتل جمعية حماية جبل موسى، وهي مبادرة بيئية مبتكرة تقوم على تحويل المخلفات الزراعية وتنظيف جوانب الطرق بما يساهم في الحدّ من خطر الحرائق، إلى موارد مفيدة. وسيتمّ استخدام هذه الرقائق لتشغيل نظامي تدفئة عبر حرّاقين: أحدهما في مدرسة سيدة الحبل بلا دنس في غبالة، والآخر عند مدخل قهمز، بالإضافة إلى استخدامها في إنتاج السماد العضوي (الكومبوست) لدعم المزارعين المحليين وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.

واختُتم اللقاء بزيارة ميدانيّة إلى نبع الجوزة في شوان، الذي تمّ تأهيله بالاضافة الى أربعة ينابيع أخرى في شوان، العبرة وقهمز ضمن جهود تحسين إدارة المياه، حيث اطّلع المشاركون على الأعمال المنفذة وأثرها الإيجابي على توفر المياه وجودتها في خدمة المجتمعات المحلية.

ويأتي هذا النشاط في إطار التزام جمعية حماية جبل موسى بمواصلة العمل مع الشركاء والمجتمعات المحلية، لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتطوير نماذج ناجحة قابلة للتنفيذ في محميات أخرى، قائمة على التكامل بين الإنسان والطبيعة.

للمزيد من المعلومات:

جمعية حماية جبل موسى

info@jabalmoussa.org – 81 391475

مشروع ResiLAND مموّل من الدولة الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتنمية المستدامة

مشروع RES-MAB مموّل من برنامج PRIMA بدعم من الإتحاد الأوروبي

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.