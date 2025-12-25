بالصور: قدّاس الميلاد في سجن جبيل

بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبالتّعاون بين قوى الأمن الدّاخلي والمرشديّة العامّة للسّجون، أقيم في سجن جبيل “قدّاس الميلاد”، ترأسه راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، بمعاونة عدد من الكهنة، بحضور آمر سجن جبيل النقيب سليمان مضفّر، قائمقام جبيل السّيّدة ناتالي مرعي، عضو اللّجنة الوطنية لمناهضة التّعذيب وحقوق الإنسان السّيّدة ريدا عازار، الرّاهبة المرشدة ماريّا غوريتي، وعددٍ من عناصر السّجن والسّجناء.

وقد ركّز المطران عون على معاني الميلاد، وما يحمله من رسائلَ رجاءٍ وسلام، مؤكّدًا على أن السّجين لا يُجرَّد من إنسانيته أو حقوقه، حتى وإن كان قيد الاحتجاز.

وفي ختام القدّاس، استمع الحاضرون، إلى مطالب السّجناء لحلّ الأمور الشّائكة التي تواجههم داخل السّجن.

