أعلن نادي “روتاري”- البترون، في بيان، اختتام “أطول حملة توعية روتارية حتى الآن من خلال مبادرة تهدف إلى إشراك الجمهور وتسليط الضوء على أثر الروتاري داخل مجتمعنا بالتعاون مع كل أندية الروتاري والروتاراكت في لبنان، ما يعكس التزامنا المشترك بالرؤية والخدمة والتعاون”.

بالصور: روتاري البترون يختتم أطول حملة توعية في لبنان https://t.co/RUM7FRitBD pic.twitter.com/FHQdMujqKO — Cedar News (@cedar_news) January 10, 2026

أضاف النادي في بيانه: “لضمان وصول واسع وإتاحة أكبر، قمنا باستئجار كشك مخصص باسم “روتاري لبنان” من 4 كانون الأول 2025 حتى 6 كانون الثاني 2026، وذلك ضمن الفعالية السنوية الشهيرة “البترون عاصمة الميلاد”. هذا الاحتفال المميز استقطب وسائل الإعلام الإلكترونية، محطات التلفزة، ومئات الزوار يومياً من مختلف أنحاء لبنان والخارج. وتضمن الكشك منشورات ومواد مطبوعة أخرى، تصاميم بصرية تحمل هوية الروتاري على جدرانه، شاشة تعرض فيديوهات الصورة العامة لروتاري الدولي، مشاريع مؤثرة، ومحتويات توعوية أخرى وبرنامجا دوريا شاركت فيه أندية روتاري وروتاراكت من لبنان، حيث خصص لكل نادٍ يوم لعرض مشاريعه ومبادراته عبر الفيديوهات والمواد المطبوعة”.

وأوصح أن “هذا الفضاء شكّل مركزاً للمعلومات والتفاعل والإلهام. فقد أبرز قيم الروتاري، وعزّز صورته العامة”، ودعا أعضاءً جدداً الى “اللانضمام إلى رسالتنا في الخدمة وإحداث التغيير الإيجابي”.

