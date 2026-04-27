بالصور: حادث مروع على بولفار طرابلس.. سيدة تفقد السيطرة على سيارتها وتصطدم بعدة مركبات

وقع حادث سير على بولفار طرابلس أمام مبنى السرايا، بعدما فقدت سيدة السيطرة على سيارتها بسبب عطل مفاجئ في دواسة البنزين، ما أدى إلى اجتيازها القاطع المقابل واصطدامها بعدد من السيارات. وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان، حيث عملت على إسعاف السيدة ميدانياً، فيما تسبب الحادث بزحمة سير خانقة في المحلة.

— Cedar News (@cedar_news) April 27, 2026



بحسب ما ورد بمواقع صحفية, مصدر الصور والخبر موقع ميد نيوز نتوورك.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.