صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بالصور: توقيف مطلوبين في المدفون بعد محاولتهما الهروب وضبط أسلحة ومخدرات في البقاع والشمال #عاجل https://t.co/8LL7BJ97PA pic.twitter.com/Z9fIdwaTlh — Cedar News (@cedar_news) October 10, 2025

نفذ الجيش سلسلة تدابير أمنية في منطقتَي البقاع والشمال لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتوقيف المخلين بالأمن، وفي هذا السياق، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشراونة – بعلبك منزل أحد المطلوبين، وضبطت نحو 260 كلغ من مادة السيلفيا، موضّبة ومعدّة للبيع.

كما أوقفت وحدات من الجيش 4 أشخاص وضبطت مسدسًا حربيًّا وكمية من المخدرات وفقًا لما يلي:

توقيف المواطنَين (ج.ك.) و(ف.م.) عند حاجز المدفون لمحاولتهما الهروب من أمام الحاجز ولكون الأول مطلوبًا بجرم حيازة سلاح حربي، وضُبط في حوزتهما مسدس حربي وكمية من المخدرات.

دهم منازل مطلوبين في بلدة مجدل عنجر – زحلة وتوقيف المواطن (ه.ا.) المطلوب بجرم إطلاق النار.

توقيف المواطن (م.ح.) في بلدة الرويمة – عكار لقيامه بأعمال تهريب.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

