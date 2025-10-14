الوزير المصري السابق الدكتور مصطفى حسين كامل، مدير المركز، ورئيش بلدية كفرعبيدا المهندس ميشال انطوان الفغالي

كفرعبيدا، ١٤-١٠-٢٠٢٥ – في إطار تعزيز التعاون العربي في مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا والإدارة السليمة للنفايات، وقّع مركز بازل الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، التابع لاتفاقية بازل الدولية، مذكرة تعاون مع بلدية كفرعبيدا، تهدف إلى دعم القدرات الوطنية في مجال إدارة النفايات الخطرة وغير الخطرة، وتبادل الخبرات بين الطرفين.

وجرى توقيع المذكرة في مركز بلدية كفرعبيدا، بحضور رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من ممثلي الجهات البيئية المحلية والدولية، حيث أكّد الحاضرون أهمية هذه الخطوة في تعزيز العمل البيئي المشترك وتبادل الخبرات بين المؤسسات العربية.

بالصور: توقيع مذكرة تعاون بين مركز “بازل” التابع لإتفاقية بازل الدولية وبلدية كفرعبيدا https://t.co/yJgCNqvhvw pic.twitter.com/1gDW2OLrDI — Cedar News (@cedar_news) October 14, 2025

وتهدف المذكرة إلى تطوير برامج تدريبية مشتركة، وتنظيم ورش عمل ودورات متخصصة في مجالات الإدارة البيئية والتكنولوجيا النظيفة، إضافة إلى تبادل الخبراء والمختصين وتنفيذ حملات توعية بيئية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتنص المذكرة على تفعيل التعاون العلمي والعملي بين المؤسستين، وتبادل المعلومات والدراسات، إلى جانب تنفيذ مشاريع بيئية مشتركة تُعنى بتحسين إدارة النفايات في الدول العربية، بما يتماشى مع مبادئ اتفاقية بازل.

وتمتد مدة الاتفاقية إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد التلقائي، على أن يبدأ تنفيذها فور توقيع الطرفين عليها.

وقّع المذكرة عن مركز بازل الإقليمي الوزير المصري السابق الدكتور مصطفى حسين كامل، مدير المركز، وعن بلدية كفرعبيدا المهندس ميشال انطوان الفغالي.

ويأتي هذا التعاون في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز الجهود العربية في مواجهة التحديات البيئية، ونقل المعرفة والخبرة العلمية بما يضمن إدارة فعّالة ومستدامة للموارد والنفايات في المنطقة العربية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.