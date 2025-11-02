تفقد رئيس بلدية جدرا المونسنيور جوزيف القزي حافلة الركاب التي انقلبت صباح اليوم على الأوتوستراد الساحلي ضمن نطاق البلدة، مطلعاً على تفاصيل الحادث والإجراءات المتخذة في الموقع.

بالصور: تدابير فورية بعد انقلاب حافلة ركاب في جدرا المونسنيور القزي يواكب ميدانياً https://t.co/ikDG1FQGW7 pic.twitter.com/M9Rh8u2fdu — Cedar News (@cedar_news) November 2, 2025

وأعطى القزي توجيهاته لعمّال البلدية الذين عملوا على فرش الأتربة والبودرة بعد تسرب المازوت والزيت من الحافلة، تفادياً للانزلاق ومنعاً لحوادث سير إضافية. كما قامت عناصر البلدية، بالتعاون مع الدفاع المدني، بتنظيف الطريق وإعادة فتح المسار أمام حركة المرور.

وأعرب القزي عن أسفه لوقوع إصابات بين المواطنين، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وداعياً السائقين إلى توخّي الحذر والانتباه خلال القيادة، خصوصاً في ظل ازدياد الحوادث الناتجة عن السرعة والإهمال.

يُذكر أن الحادث وقع نتيجة تصادم الحافلة مع سيارة أخرى على أوتوستراد جدرا باتجاه صيدا، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تسبب الحادث بزحمة سير خانقة في المنطقة إلى حين معالجة آثاره.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.