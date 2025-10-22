بالصور: “الريجي” تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في برجا وسبلين والصرفند

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” أن جهاز مكافحة التهريب فيها نفّذ عمليات دهم في مناطق برجا وسبلين والصرفند في إطار “جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة”.

وأوضحت “الريجي” أن المداهمات “أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور والتنباك الاصفهاني بالإضافة الى السجائر الالكترونية المهرّبة”.

وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

