بالصور: الجيش يفتح جسر الخردلي وجسر برج رحال جزئياً ويعمل على جسر طيرفلسيه

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

عملت وحدات مختصة من الجيش على فتح طريق الخردلي – النبطية بالكامل وجسر برج رحال – صور بشكل جزئي، كما يجري العمل على إعادة تأهيل جسر طيرفلسيه – صور بالتعاون مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وذلك بعد الأضرار التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي.

في هذا السياق، يواصل الجيش أعمال فتح الطرقات وإزالة العوائق، إلى جانب تنفيذ مهمات حفظ أمن لحماية الاستقرار الداخلي.

