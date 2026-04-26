بالصور.. الجيش اللبناني: تفكيك قنبلة طيران غير منفجرة في تبنبن

صدر بيان عن الجيش اللبناني جاء فيه:

— Cedar News (@cedar_news) April 26, 2026



عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك قنبلة طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة تبنين – بنت جبيل، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها.

تجدد قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى توخي الحذر لدى وجودهم في محيط الأماكن المتضررة، وإبلاغ أقرب مركز عسكري فور مصادفة أي جسم مشبوه.

