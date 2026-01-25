لبنان
بالصور: إنقاذ مواطنة وابنها بعد ساعات تحت أنقاض القبة
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:
أنقذت فرق الدفاع المدني، بعد جهود متواصلة بدأت عند الساعة الثالثة من فجر اليوم، مواطنة وابنها كانا محتجزين تحت أنقاض المبنيين السكنيين اللذين انهارا في منطقة القبة – طرابلس.
وجرى نقل المواطنة وابنها بواسطة سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني إلى مستشفى النيني في طرابلس لتلقّي العلاج اللازم.
ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة حتى الساعة.
