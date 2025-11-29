بالصور.. بابا موبيلي في استوديو تيلي لوميار قبل الزيارة البابوية

قبل أيام من الزيارة البابوية التاريخية إلى لبنان، أعلنت محطة تيلي لوميار – نورسات استعداداتها الكاملة لمواكبة الحدث المنتظر لحظة بلحظة، في إطار تغطية هي الأوسع في تاريخ القناة. وجاء الإعلان مترافقًا مع وصول سيارة “الباباموبيلي” إلى استوديوهاتها في الأشرفية، حيث جُهّز المكان بديكور خاص يليق بالمناسبة الكنسية الكبرى.

الباباموبيلي في قلب استوديو تيلي لوميار

أوضحت القناة أن وصول الـ”باباموبيلي” إلى استوديو تيلي لوميار يعكس جهوزيتها الكاملة لتغطية زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، مؤكدة أنّ الحدث يشكّل “عرسًا كنسيًا” ستواكبه عبر بث مباشر متواصل يشمل كل مراحل الزيارة المنتظرة.

كما ذكّرت المحطة بأنها سبق أن واكبت الزيارة الرسولية الأولى للأب الأقدس إلى تركيا، وستواصل اليوم مهمتها الإعلامية من لبنان، وطن الرسالة، عبر تغطية مباشرة تمتد حتى الثاني من كانون الأول.

بث مباشر وضيوف وبرامج خاصة

كشفت تيلي لوميار أنّ فريقها الإعلامي سيكون في الميدان وعلى الهواء، مع استضافة رجال دين وعلمانيين ملتزمين بقضايا الكنيسة، لتقديم قراءة شاملة حول رمزية الزيارة البابوية وأبعادها الروحية والوطنية.

وتشمل التغطية إطلاق سلسلة وثائقيات خاصة، إضافة إلى ترانيم وومضات ترافق الجمهور خلال أيام الحدث.

الراعي يطل الليلة عبر حوار خاص

وأعلنت المحطة أنها ستلتقي عند الثامنة والنصف مساءً البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقابلة خاصة يحاوره فيها الإعلامي إيلي عيسى، لتسليط الضوء على أهمية الزيارة البابوية ووقعها على الكنيسة والوطن، في محطة هي الثانية من نوعها في عهد الراعي.

