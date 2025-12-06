ايلي محفوض يقدّم التمنيات بالنجاح لمؤتمر القوات اللبنانية

وجّه رئيس “حزب حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض رسالة إلى رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع، جاء فيها: “عشيّة انعقاد المؤتمر العام لحزب القوات اللبنانية، وفي خضمّ الأزمات المتتالية التي تلاحق اللبنانيين منذ عقود، وبما أنّ حضوركم السياسي من خلال الأداء الذي تقدّمونه يشكّل نموذجًا يُحتذى به داخل المؤسسات الدستورية، نتمنى لكم النجاح والتوفيق في مؤتمركم العام الذي تعقدونه يوم الأحد في ٧ كانون الأوّل ٢٠٢٥ في المقرّ العام”.

