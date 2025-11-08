لبنان
ايلي محفوض يطالب بحل إنقاذي والالتزام بشروط الدولة
كتب رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض عبر منصّة X :
“نحن أمام مرحلة ثلاثية الأخطار:
• خطر استمرار الميليشيا في مشروعها الانتحاري والموت المجّاني وبيع الأوهام.
• خطر تفاقم الانقسامات الداخلية وتشتّت البيوتات السياسية، مما يُشوّه الفكرة اللبنانية لصالح المتزمّتين.
• خطر استمرار الجمهورية من دون ضابط إيقاع يَجمح الحالة الانقلابية.
والحلّ الإنقاذي لا يكون إلا بالالتزام بشروط الدولة وممارستها لوظيفتها في الرعاية والحماية” .
