ايلي محفوض يطالب بحل إنقاذي والالتزام بشروط الدولة

كتب رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض عبر منصّة X :

“‏نحن أمام مرحلة ثلاثية الأخطار:

‏• خطر استمرار الميليشيا في مشروعها الانتحاري والموت المجّاني وبيع الأوهام.

‏• خطر تفاقم الانقسامات الداخلية وتشتّت البيوتات السياسية، مما يُشوّه الفكرة اللبنانية لصالح المتزمّتين.

‏• خطر استمرار الجمهورية من دون ضابط إيقاع يَجمح الحالة الانقلابية.

‏والحلّ الإنقاذي لا يكون إلا بالالتزام بشروط الدولة وممارستها لوظيفتها في الرعاية والحماية” .

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.