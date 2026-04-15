انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية حول وقف إطلاق النار مع لبنان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل يعقد اجتماعًا في هذه الأثناء لبحث مسألة وقف إطلاق النار مع لبنان.

وأضافت المصادر أن هناك تباينًا في المواقف داخل المجلس، حيث يعارض عدد من أعضائه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ما يعكس انقسامًا في الرؤية بشأن إدارة التصعيد على الجبهة الشمالية.

